Vier auto's verwoest door brand op parkeerplaats in Breda

Ernstige incidenten in jeugdgevan­ge­nis Den Hey-Acker zijn ‘toeval’

BREDA/RIJS (Friesland) - Ja, de incidenten die de afgelopen jaren in Den Hey-Acker in Breda plaatsvonden zijn zeker heel ernstig. Maar nee, het is daar niet anders dan in andere jeugdgevangenissen in Nederland. ,,Ik houd het op toeval dat het juist in Breda is gebeurd’’, zegt prof. dr. Peter van der Laan, expert op het gebied van jeugdreclassering.

23 april