Vier auto's op elkaar bij Hazeldonk, één persoon gewond

Eis 15 maanden cel tegen Bredase moeder die eigen zoon (6) zou hebben betast

30 maart BREDA - Je hoort er niet vaak van in de rechtbank in Breda. Een moeder die haar zoon onzedelijk betast. Meestal is het de vader. De strafeis was er niet minder om. De Bredase C.R. zou 15 maanden de cel in moeten, waarvan 7 voorwaardelijk.