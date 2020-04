Vier auto's botsen op elkaar in Breda

De Bredanaar was echt heel tevreden over zijn stad. Althans, voordat corona toesloeg

BREDA - Acht op de tien inwoners van Breda zijn gelukkig met zijn bestaan in deze gemeente. Ze geven hun eigen leven gemiddeld het rapportcijfer 7,8. Dat is vergelijkbaar met de afgelopen vier jaar. Bovendien is 70 procent trots op zijn stad. Wat opvalt is dat 65-plussers wat dat betreft minder enthousiast zijn. Van die doelgroep is nog niet eens de helft trots op Breda.