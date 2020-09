Vier auto's botsen op A58 bij Breda, één voertuig belandt op z'n dak

Bron- en contacton­der­zoek in Breda: werken als een detective

20 september BREDA - Bij wie ben je geweest en hoe lang? Wie heb je nog meer ontmoet en wanneer was dat? Bij iedere persoon die positief test op corona, start de GGD een bron- en contactonderzoek. In West-Brabant gebeurt dat in het Bredase GGD-gebouw, waar een speciale afdeling is ingericht.