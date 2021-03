Vier aanhoudingen na schietpartij in oktober en gevonden explosieven in Breda

BREDA - Het recherchewerk van de politie leidde eind vorige maand tot een doorbraak in het onderzoek naar de schietpartij van zondag 18 oktober op de Bruno Renardstraat in Breda en de later gevonden explosieven in diezelfde stad en een (poging tot) afpersing in Oudenbosch. Al deze incidenten staan volgens de politie in verband met elkaar.

Op de Bruno Renardstraat werd een 39-jarige Bredanaar voor zijn woning beschoten, vlak nadat hij zijn auto had geparkeerd. Een man met een bivakmuts opende het vuur op hem, maar hij werd niet geraakt en kon vluchten. In de gevel van zijn woning werden meerdere kogelinslagen aangetroffen. Op straat vonden agenten enkele hulzen. Dit incident zorgde voor veel onrust in de buurt.

Later die week en in januari vonden er meer incidenten plaats in Breda en de politie begon er een verband in te zien. In de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 oktober werd een handgranaat en enkele patronen aan de Baliëndijk gevonden. In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 januari 2021 zijn een explosief en enkele hulzen aangetroffen aan de Kleine Krogt in Breda.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm In de nacht van donderdag 21 op vrijdag 22 januari 2021 zijn een explosief en enkele hulzen aangetroffen aan de Kleine Krogt in Breda. © MaRicMedia / Perry Roovers

Als vierde incident kwam hier een (poging tot) afpersing bij in Oudenbosch op donderdag 25 februari van dit jaar. Dit keer bleek de familie van de op 18 oktober beschoten Bredanaar het doelwit. Bij zijn broer en schoonzus thuis kwamen drie mannen langs om geld te eisen. Als er niet werd betaald, zouden er ernstige consequenties volgen.

Vier aanhoudingen

Na de doorbraak in het onderzoek werd op vrijdag 26 januari een 22-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij wordt ervan verdacht op 18 oktober de schutter te zijn geweest en zit voorlopig vast.

Voor de (poging tot) afpersing in Oudenbosch is inmiddels een drietal aangehouden tussen vrijdag 26 februari en donderdag 4 maart. In Leiden is een 36-jarige man uit Hoef opgepakt, in Utrecht een 34-jarige man uit IJsselstein en later is ook een 36-jarige man uit IJsselstein opgepakt. Zij zitten ook vast.