Videovergadering in de poriën van een collega

Nieuwe Veste Breda eert 100-jarige Marga Minco

7:00 BREDA - Vandaag viert Marga Minco haar honderdste verjaardag. De gevierde schrijfster is op 31 maart 1920 geboren in Breda (‘t Ginneken), in de Prins Hendrikstraat. Nieuwe Veste eert de jarige uitgebreid op de website.