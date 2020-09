Vicky (13) uit Breda sprak met minister De Jonge: “Ik hoop dat ze onze plannen gaan bespreken”

In het kader van de campagne #MijnNieuweWereld van Unicef mochten Vicky en vijf andere jongeren hun ideeën aan de minister voorleggen in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. “Aan het begin vond ik het wel spannend. Het was een soort speeddate. Een andere jongen, Niels, zat met mij in de groep over klimaat. Samen hebben we een speech gehouden over wat we willen bereiken.”