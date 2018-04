Via MEZZ naar de finale van Kunstbende

Aan de jury de lastige taak om de ongeveer honderd acts met elkaar te vergelijken op kwaliteit. Want de diversiteit aan wat er op het podium werd gebracht, was groot. Zo had je bij dans het ene moment een grote groep van 17 dansers en danseressen, gevolgd door een solo-act. Die laatste werd met veel elan gebracht door de 14-jarige Abbygail van de Berg uit Bergen op Zoom. "Ik dans nu een jaar of vier, vijf", zegt ze na haar voorstelling, buiten op het terras. "Meestal doe ik mee aan hiphopwedstrijden, maar voor deze Kunstbende heb ik een speciale choreografie bedacht. Trouwens wel een echt vette locatie hier. En leuk dat het op meerdere plekken is." Haar dans houdt een beetje het midden tussen wat we kennen van Michael Jackson en de bewegingen van een robot. Ze brengt het vol passie. Na afloop: "Het is toch een beetje wat de smaak is van de jury. Maar ik hoop toch wel op een plaats in de finale. In ieder geval wil ik een eigen stijl ontwikkelen." Helaas voor Abbygail ziet de professionele jury in haar nog geen winnares, zo blijkt aan het begin van de avond.

Die finale is op 30 juni in de Westergasfabriek in Amsterdam. Dan strijden de winnaars van alle categorieën om de nationale titel. En dat is niet niks: beroemde namen als Krezip, Janne Schra, Jan Kooijman, De Wolff, Martin Garrix en Sanne Vogel staan op het lijstje van illustere winnaars. "Alle eersten van vandaag vertegenwoordigen Brabant in de finales in juni", zegt Lysanne van Esch, de verantwoordelijke voor onze provincie. Zij geeft zondag leiding over de wedstrijd, die door tientallen fans van de jonge artiesten wordt bezocht. "Ze worden door vooral familie en vrienden aangemoedigd." Op het terras doet de grote dansgroep de choreografie nog eens over, zij het veel meer ontspannen dan net voor de jury. "We waren het in de voorbereiding niet in alles met elkaar eens", zegt een van de jonge danseressen na de officiële voorstelling. "Maar op het einde kwam alles toch voor elkaar." De drie vriendinnen in 'The Gang of Us' had de groepsnaam achter de schermen nog veranderd in 'One of a Kind', maar hun act leed er niet onder. Een strak uitgevoerde moderne dans moest de jury gunstig stemmen. Hoe ze zich na afloop voelden? "Opgelucht", zegt een van hen. "We wilden er echt voor de volle honderd procent voor gaan."