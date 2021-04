Via een game ontdekken of je talent hebt voor een beroep

Bij de presentatie donderdag op het Florijn College in Breda hebben zich 18 werkzoekenden gemeld. Amjad Ramli (39) uit Breda zit in de chauffeursstoel van een vrachtwagensimulator en kijkt naar vier beeldschermen voor zich. Ramli ziet een virtueel bedrijventerrein en even later een snelweg. Het is een soort Mario Kart. Niet om als eerste over de finishlijn te scheuren, maar om te leren hoe je met een vrachtwagen optrekt, bochten neemt en achteruit inparkeert.