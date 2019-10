Via Breda wordt Crossmark Breda: ‘Niet alles willen sturen’

Zaterdagavond werden de nieuwe naam en de ambities onthuld door wethouder Paul de Beer (Stedelijke Ontwikkeling) en de Brabantse gedeputeerde Erik van Merriënboer (Ruimte en Wonen). Bij Brack op het uiterste puntje van het gebied tegen de Mark aan, werden de vele aanwezigen getrakteerd op een spectaculaire lasershow. De voice-over van wethouder De Beer gaf aan wat Breda met Crossmark aan goud in handen heeft.

Later gaf De Beer wat meer prijs van zijn ambities. ,,Wat ik hier over tien jaar hoop aan te treffen? Vertrekkende hijskranen, die klaar zijn met hun werk. Aan een nieuwe woonwijk, gemixt met activiteiten van dezelfde aard als wat we er nu hebben. Toen wij eigenaar werden van deze grond, lieten we er tijdelijke bestemmingen toe. Belcrum Beach, Stek, Pier15, en laatst Brack. Wat die hier gebracht hebben, zit intussen in het DNA van dit deel van Breda. En wat mij betreft, blijft dat zo. Je moet niet alles willen sturen.”