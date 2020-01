VGZ geeft niet toe aan druk West-Brabantse huisartsen

Hoevenaar en NAC-fan Ferry de Bont verkozen tot voetbalt­wit­te­raar 2019

19:16 Wie Ferry de Bont, alias @Hoekie_B niet kent, zit A. niet op Twitter, of is B. geen supporter van NAC. Vrijdagavond werd de Hoevenaar verkozen tot voetbaltwitteraar van het jaar 2019, een prijs die wordt uitgereikt door het magazine Staantribune. Het was de zesde editie van de twitterverkiezing.