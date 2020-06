Verzet tegen betaald parkeren Zandberg blijft: bewoners schakelen zelf bureau in

Na Harry Bakker zijn zij nu op zoek naar het ‘wauw-ge­voel’

19:32 TERHEIJDEN/MADE - Steeds minder luisteren naar de inwoners en een onverwachte draai in een discussie over bouwplannen in Terheijden. Voor raadsleden Femke Selders en Ankie van Wezel was de maat vol. Vorige week besloten ze daarom Lijst Harry Bakker te verlaten en samen verder te gaan als zelfstandige fractie in de gemeente Drimmelen.