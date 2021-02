Verzet tegen bedrijvenparken Bavel-Zuid en Rithmeesterpark II: ‘Hoe haalt u het in uw hoofd’

BAVEL - De beoogde bedrijvenlocaties Bavel-Zuid en Rithmeesterpark II in Breda stuiten op stevig verzet, zo bleek donderdagavond in een raadsdebat. De dorpsraad Bavel vraagt dringend om uitstel van het besluit, terwijl de wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West mordicus tegen de komst van Rithmeesterpark II is. Deze locatie gaat over de zuidelijke rondweg heen, richting Aa of Weerijs.