Verzet tegen 130 km op A27 in Breda groeit: ook Bavel doet mee

BREDA - De dorpsraad Bavel sluit zich aan bij de actie van de wijk Heusdenhout voor het verlagen van de snelheid op de A27. De maximale snelheid is nu 130 km per uur, wat de wijkraad van Heusdenhout betreft moet die terug naar 80 km per uur, met trajectcontrole. De snelweg schampt de wijk op enkele tientallen meters, over een lengte van bijna een kilometer.

Terwijl de snelweg ook dwars door de gemeenschap van Bavel gaat, stelt dorpsraadvoorzitter Toine van Es. Eerst zuidelijk langs de omgeving van de Roosberg, vervolgens schiet de drukke verkeersader tussen oud-Bavel en de relatief nieuwe woonwijk Nieuw Wolfslaar door. ,,We sluiten ons aan bij de actie. Of het nu gaat om het verlagen van de snelheid of de effecten op het milieu. Er moet in ieder geval fundamenteel meer aandacht voor komen.”

Gezamenlijk optrekken

Dat is ook het standpunt van wijkraadvoorzitter Rien Brans van Heusdenhout: ,,We zijn blij dat Bavel meedoet. We gaan in overleg, gezamenlijk optrekken. We zijn nu bezig de actie in onze wijk handen en voeten te geven.” Zo overweegt de wijkraad een enquête te houden onder de bewoners, hoe ze de snelweg op dit moment beleven. Behalve de vijf twaalf verdiepingen hoge flats aan de A27 heeft volgens Brans ook de laagbouw te maken met geluidsoverlast en uitstoot (fijnstof en CO2). Burgemeester en wethouders lieten eerder weten dat de bal bij het ministerie van Infrastructuur ligt. Het college ziet voor zichzelf geen rol weggelegd.

Geluidsplafond