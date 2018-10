Verzet buren tegen 'glamping' Alphen

,,Als we nu niet met de voorbereidingen kunnen beginnen, verliezen we weer een kampeerseizoen en we zijn al vier jaar bezig", aldus de raadsvrouw van de familie Maas. Als het aan een aantal buren en de Brabantse Milieufederatie (BMF) ligt gaat het landschapscampingplan zoals het er nu ligt niet door. Zij vinden dat er te veel vaste kampeerplaatsen op een nu nog open weiland pal naast een beschermd natuurgebied komen.