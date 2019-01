Verwijzen naar jeugdhulp wordt strenger in Breda

BREDA - De verwijzing naar diverse vormen van jeugdhulp wordt een stuk strenger in Breda. Dit is volgens de gemeente nodig omdat de kosten van met name de ambulante specialistische hulp steeds meer uit de hand lopen. Hieronder vallen bijvoorbeeld opvoedtrainingen, behandelingen voor adhd of dyslexie, traumaverwerking en sessies met een psycholoog.

Vorig jaar had de gemeente Breda de ambulante jeugdhulp begroot op 10 miljoen euro, maar dat bedrag is uiteindelijk bijna twee keer zo hoog uitgevallen. De kosten moeten de komende jaren flink teruggebracht worden, om te beginnen in 2019 met ruim 3,5 miljoen euro. Dit blijkt uit het ‘Actieplan Jeugd 2019-2020' dat wethouder Marianne de Bie onlangs naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Centrum Jeugd en Gezin

In het plan worden diverse maatregelen aangekondigd. Zo wordt het Centrum Jeugd en Gezin gereorganiseerd. Binnen het CJG werken diverse maatschappelijke en zorginstanties samen. In het verleden was het CJG vooral gericht op preventie en lichte begeleiding. Nadat de gemeenten in Nederland in 2015 veel meer taken op het gebied van jeugdhulp kregen, zijn die in Breda voor een belangrijk deel bij het CJG terecht gekomen. Zo ging het CJG ook verwijzingen doen naar specialistische hulp en regie voeren op complexe situaties. De organisatie is daar echter nooit goed op aangepast, zo valt te lezen in het Actieplan.

Huisartsen

Gevolg is dat via het CJG te vaak en te snel wordt doorverwezen en trajecten soms te lang duren. Binnen het CJG wordt nu een knip gemaakt tussen diverse taken. Voor de verwijzingen naar de specialistische hulp komt een apart team dat kritisch kijkt naar wat wel en niet nodig is. Dat team gaat ook huisartsen ondersteunen, want naast het CJG zijn huisartsen verantwoordelijk voor de meeste verwijzingen. Het blijkt dat huisartsen te vaak naar relatief zware vormen van jeugdhulp verwijzen.

Tarieven

Een derde categorie die kritisch onder de loep wordt genomen, zijn de gecertificeerde instellingen die de ambulante jeugdhulp verlenen. Trajecten duren nu vaak onnodig lang, terwijl ook een aantal tarieven naar beneden bijgesteld kan worden. Bovendien worden sommige trajecten niet afgemaakt terwijl toch de volle kosten in rekening worden gebracht.

35.000 jeugdigen