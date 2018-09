Verwarde man gaat door het lint en valt agenten aan in Breda

Emmy voor Marc Hensley, oude bekende van Bredase poptempel Para

20:10 LOS ANGELES/BREDA/ETTEN-LEUR - Die jongen van de Para die naar Amerika ging en daar een Emmy Award in de wacht sleept. Een sprookje is werkelijkheid geworden voor Marc Hensley (55). 'Onze' Marc zoals het gonst in de muziek-scene van Breda.