Verwarde man bedreigt vrouw met mes in Breda, slachtoffer 'zou hem betoverd hebben’

De politie meldt dat het slachtoffer in hetzelfde appartementencomplex woonde als de verdachte. De man stond voor haar deur en maakte een verwarde indruk. Hij was boos omdat 'zij hem betoverd zou hebben‘. De 19-jarige Bredanaar had een mes in zijn handen en maakte stekende gebaren.

De politie heeft de verdachte aangehouden en is in verzekering gesteld. Ook is contact opgenomen met de crisisdienst. De vrouw heeft aangifte gedaan. In het cellencomplex wist de 19-jarige Bredanaar een arrestantenverzorger in zijn gezicht te spugen. De cipier heeft daarvan aangifte gedaan.