Verwarde buurtbewoner? Bredanaar kan er voortaan zelf ook melding van maken

Quote We mogen wat vragen van het absorptie­ver­mo­gen van buurtbewo­ners. Miriam Haagh, Wethouder Breda Er was al een ‘meldpunt crisiszorg’, maar daar konden tot nu toe alleen professionele hulpverleners terecht. Het is de bedoeling dat er volgend jaar één meldpunt komt met één telefoonnummer, waar iedereen in Breda en omgeving terecht kan.

Dat schrijft wethouder Miriam Haagh (Gezondheid, VVD) aan de gemeenteraad. Ze constateert dat ‘steeds meer mensen met psychische problematiek met wat begeleiding prima zelfstandig kunnen wonen in Breda. ,,Ze zijn niet meer aangewezen op het wonen in een instelling’’, aldus Haagh. ,,Maar dat betekent ook dat, als het tijdelijk wat minder gaat met deze mensen, de buurt dat kan merken of daar last van kan hebben. Het in de wijk wonen van mensen met een psychische kwetsbaarheid gaat alleen goed als er een samenspel is met de buurt. Dat betekent dat we wat mogen vragen van het absorptievermogen van buurtbewoners. Maar ook dat we hen serieus nemen als ze zien dat het écht niet goed gaat met hun buurtgenoot.’’

Vaak op verschillende plekken

Vandaar dat de wethouder in de eerste helft van 2020 een centraal meldpunt wil oprichten. Daar gaan dan ook bestaande meldpunten in op, want nu komen volgens Haagh meldingen nog vaak op verschillende plekken binnen, zoals bij de gemeente, woningcorporaties, politie, GGZ of GGD.

Als een melding serieus genoeg is, dan laat het stadsbestuur door de ‘bemoeizorg’ van de GGz uitzoeken of iemand verplicht aan zorg moet worden geholpen. Het is uiteindelijk aan het Openbaar Ministerie om die verplichte zorg daadwerkelijk op te leggen.

De menselijke maat

Ook nieuw: de burgemeester mag vanaf januari 2020 een ‘crisismaatregel’ opleggen. Dat is wanneer mensen een acuut gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving. Zo’n bevoegdheid had de burgemeester al, maar nieuw is dat de betrokkene zelf voortaan óók zijn verhaal mag doen. Zo wordt volgens Haagh tegemoet gekomen aan ‘de menselijke maat’.