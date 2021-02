Vertrekkende baas recherche: ‘Drugs veruit onze grootste werkverschaffer’

Brabant fluit Breda terug vanwege wensdenken rond tekort jeugdzorg: ‘Begroting is niet reëel ’

18 februari BREDA/DEN BOSCH - De gemeente Breda gaat er vanuit dat de landelijke overheid zo’n 5,5 miljoen euro gaat overmaken om de problemen in de jeugdzorg op te lossen. Daarom is dat geld alvast verwerkt in de Begroting 2021. Maar de provincie Brabant vraagt zich af of die garantie uit Den Haag wel spijkerhard is en fluit Breda daarom terug.