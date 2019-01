Vertraging na ongeluk bij knooppunt Sint Annabosch: rechterrijstrook tussen Breda en Tilburg weer open

Alle sociale-huurwonin­gen in Breda in toekomst energieneu­traal

7 januari BREDA - Alle sociale huurwoningen in toekomstige projecten in Breda worden in principe energie-neutraal gebouwd. Het betekent niet dat het per se allemaal zogeheten nul-op-de-meter woningen worden. “Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld het energiebedrijf uitsluitend groene stroom levert, waardoor het in breder perspectief dan toch energie-neutraal is,” aldus bestuurder Tonny van de Ven van woningcorporatie Alwel.