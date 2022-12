Verstoten, bedreigd en... springlevend: deze kerk gaat door

update Aangifte van mishande­ling en meerdere meldingen: KMA-instruc­teur op non-ac­tief gesteld

BREDA - Er is aangifte gedaan van mishandeling gedaan tegen een instructeur van de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Daarnaast liggen er een aantal meldingen over grensoverschrijdend gedrag. De instructeur is op non-actief gesteld.

21 december