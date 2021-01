Versleten containers verdwijnen: jeugd Zondereigen krijgt nu een écht goed schoolgebouw

Automobi­list (28) reed veel te hard bij ongeluk aan Westerha­gel­aan in Breda, vermoede­lijk ook onder invloed

9 januari BREDA - De automobilist die vrijdagmiddag tegen een boom reed op de Westerhagelaan in Breda was vermoedelijk onder invloed van drugs. Dat stelt de politie. Het gaat om een 28-jarige Bredanaar. Hij reed tevens veel te hard. Zijn rijbewijs is in beslag genomen.