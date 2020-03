Verslag uit Amphia: ‘We zijn allemaal één: dokters, verpleegkundigen, schoonmakers’

Ze vechten mee in de frontlinie. De schoonmakers in het ziekenhuis zijn onmisbaar in de strijd tegen het coronavirus. Misschien voelden ze zich voorheen wel wat ondergewaardeerd, maar daar is in de huidige crisissituatie geen sprake van. “We zijn allemaal één”, zegt Bridget Loos (55). “Dokters, verpleegkundigen, schoonmakers. Er is zeker meer waardering voor ons gekomen. Een dokter vroeg deze week: ‘Hé Bridget, wil je een cappuccino? Ik zei ja, en toen is hij er eentje voor mij in het restaurant gaan halen.”