Verslag uit Amphia: ‘We maken hier dingen mee die je nooit meer zult vergeten’

Er zijn dus veel coronapatiënten die bij aankomst in het Bredase ziekenhuis onmiddellijk op de intensive care aan de beademing gaan. “Als de patiënt nog aanspreekbaar is, neemt hij bewust afscheid van familie voor twee of drie weken, of misschien wel voor altijd. Dat vind ik schrijnend, ‘schat, we gaan ervoor, maar of ik het haal, dat is niet zeker’.”