Verslaafde Joost stal meer dan 10 AED's: ‘Van alle domme dingen die ik deed, was dit het aller-allerdomste’

Betaald parkeren rukt verder op in Breda; eerst de Linie en later ook Brabant­park en Sportpark

30 april BREDA - Het betaald parkeren in Breda rukt verder op. De eerstvolgende wijk die aan de beurt komt is de Linie, waarschijnlijk ergens in de zomer. De wijk zucht onder forenzen en medewerkers en bezoekers van de rechtbank die hun auto stallen in de buurt. ,,De overlast is behoorlijk”, zegt wethouder Greetje Bos (VVD, parkeren). Later volgen ook Brabantpark en Sportpark.