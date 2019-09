Verschillende boetes uitgedeeld en een aanhouding voor rijden onder invloed bij verkeerscontrole in Breda

Overnach­tin­gen bij Biesbosch zitten altijd vol: 'Vroeger vooral ouderen, nu steeds meer gezinnen'

20:00 DRIMMELEN - Dit jaar viert Nationaal Park De Biesbosch het 25-jarig jubileum. Het natuur- en recreatiepark wordt steeds populairder. Kan het park het toerisme nog wel aan? In een miniserie kijken we naar overnachtingen, bootverhuur en de natuur in relatie tot de Biesbosch. Vandaag: overnachten in een B&B.