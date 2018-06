Verplicht aan de bak in de bijstand in Breda

BREDA - Koffie schenken in een zorginstelling, zwerfafval opruimen, vrijwilligerswerk doen bij een vereniging of onderwijs volgen met perspectief op werk. Het zijn vormen van tegenprestaties die de nieuwe Bredase coalitie wil gaan vragen aan bijstandsgerechtigden.

De vraag daarbij is of dat zo makkelijk zal gaan. In 2012 kondigde de toenmalige Bredase VVD-wethouder Cees Meeuwis de verplichte tegenprestatie ook al aan, maar veel is daar nadien niet van terecht gekomen.

Vrijwilligers

Sinds 2015 zijn gemeenten volgens de Participatiewet zelfs verplicht om een beleid te formuleren waarin de tegenprestaties zijn opgenomen. Maar dat heeft er niet toe geleid dat bijstandsgerechtigden nu overal massaal vrijwilligerswerk aan het doen zijn. Rotterdam zet er bijvoorbeeld flink op in, maar Amsterdam doet er weer niet aan mee, andere gemeenten vragen een bescheiden bijdrage.

"Op dit moment vraagt Breda van mensen die een uitkering ontvangen om zich te ontwikkelen of vrijwilligerswerk te doen. Kortom om naar vermogen iets terug te doen voor de samenleving en te blijven werken aan hun eigen groei en kansen op de arbeidsmarkt," aldus een woordvoerder van gemeente.

Bredase aanpak

Duizend mensen

Met de 'Bredase aanpak' wilt de coalitie duizend mensen minder in de bijstand. Behalve door mensen te activeren worden ook andere middelen ingezet. Zo wordt laaggeletterdheid bestreden en krijgen nieuwkomers taalonderwijs. Ook is er aandacht voor de armoedeval: mensen die uit de bijstand komen en iets meer verdienen, gaan er soms op achteruit omdat ze minder toeslagen krijgen. Verder moet (tijdelijk) werken in deeltijd vanuit een uitkering lonend zijn en wil de gemeente - indien nodig - vervoer regelen naar plekken waar werk is. De nieuwe coalitie wil daar nu een tandje bij zetten en stelt een 'Bredase aanpak' voor naar Rotterdams voorbeeld. De coalitie (VVD, D66, PvdA) wil dat in principe alle bijstandsgerechtigden een tegenprestatie van 20 uur per week leveren. In Breda worden momenteel bijna vijfduizend bijstandsuitkeringen verstrekt.



Het gaat om drie opties, zegt Thierry Aartsen, fractieleider van de VVD: "Dat kan zijn het gericht volgen van onderwijs in een sector waar tekort aan personeel is, zoals de zorg. Of mensen komen zelf met iets, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk met gehandicapten. De derde optie is dat de gemeente mensen iets oplegt, bijvoorbeeld schoffelen of zwerfafval opruimen."

Werkritme

Het doel van de tegenprestatie is tweeledig volgens Aartsen: "Mensen krijgen geld van de maatschappij en daar mogen ze best wat voor terug doen. Van de andere kant activeer je mensen zo en dat helpt hen in een werkritme komen, wat weer een opstap naar betaald werk kan zijn."

Dat laatste (activeren), maar ook scholing, valt echter buiten de definitie van een tegenprestatie volgens de Participatiewet. "Een tegenprestatie gaat uitsluitend over het 'voor wat hoort wat'-principe. Voor re-integratie bestaan andere trajecten", aldus een woordvoerder van Divosa, de Vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein.

Haken en ogen

Aan het vragen of opleggen van een tegenprestatie, zitten heel wat haken en ogen, aldus de Divosa-woordvoerder: “Veel bijstandsgerechtigden doen uit zichzelf al vrijwilligerswerk. Maar als je mensen een tegenprestatie oplegt, zal de gemeente dat zelf moeten organiseren. Dat vraag een flinke inspanning van de gemeente."

Dat laatste is ook waarom Peter Bakker van oppositiepartij GroenLinks in Breda de nodige vraagtekens bij de maatregel zet. "We zijn op zich niet tegen het vragen van een bepaalde tegenprestatie, maar we vinden wat nu wordt voorgesteld heel vergaand. De gemeentelijke organisatie is daar bovendien helemaal niet op ingericht. Wie begeleidt dat, wie houdt het bij, wie controleert het, welk werk ga je opleggen? Ik denk dat het uiteindelijk meer kost dan oplevert."

Problemen

Bakker ziet daarom liever dat geïnvesteerd wordt in de mensen zelf. "Veel mensen in de bijstand kun je niet zo makkelijk aan het werk zetten. Die hebben psychische problemen, of schulden of een taalachterstand. Of een combinatie daarvan. Daar zul je eerst iets aan moeten doen."

Ook VVD-leider Aartsen beseft dat niet iedereen een tegenprestatie zal kunnen leveren. "Als mensen om een goede reden daar niet toe in staat zijn, dan moeten we coulant zijn en zoeken naar een maatwerkoplossing. Maar het uitgangspunt is dat mensen in principe iets kunnen. En mensen die wel kunnen maar niet willen, die krijgen een sanctie en worden gekort op hun uitkering."