Verpakkingsvrije online supermarkt start in Breda

update Auto met 2 liter lachgas ramt huis in Breda: ‘Dacht dat er een bom ontplofte’

15:52 BREDA - Bewoners van de Fellenoordstraat in Breda zijn op Eerste Paasdag wakker geschrokken door de enorme knal van een auto die zich in een van de huizen boorde. ,,Iedereen is zich het lazarus geschrokken", aldus een buurman. Er stond een tank met twee liter lachgas in de auto, maar het valt niet aan te tonen of de bestuurder, een 29-jarige Bredanaar, het lachgas gebruikt heeft.