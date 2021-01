Verordening Jeugdhulp: er is witte rook in zicht, maar Breda worstelt er wel mee

BREDA - Breda worstelt zich naar een nieuwe verordening Jeugdhulp 2020. Tot drie keer toe is er over vergaderd, waarbij wethouder Marianne de Bie (D66) al een keer is teruggefloten. Maar witte rook is in zicht. De politiek lijkt, zo bleek donderdagavond, kritisch tevreden.

De wethouder bood in december onder dreiging van een motie van afkeuring nog haar excuses aan en nam het ‘onduidelijke’ stuk terug. Het waren met name CDA, GroenLinks en SP die vonden dat de wethouder te snel ging. De jeugdhulp, waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn, is weerbarstige materie. Vertrekpunt is de Jeugdwet, maar er is ook ruimte voor eigen invulling.

Eigen kracht, eigen regie

De wethouder presenteerde een aangepast stuk. Met schaarste van middelen is volgens haar een ‘kwaliteitsslag’ gemaakt. Inzet is zelfredzaamheid: ‘Jeugdhulp bieden aan kinderen die het nodig hebben, uitgaande van eigen kracht van jeugdigen en opvoeders, eigen regie en inzet van het sociale netwerk’.

Zo is de norm om in aanmerking te komen voor een aanvullend informeel persoonsgebonden budget (pgb) vergeleken met de verordening van 2017 iets verhoogd naar 120 procent van het minimumloom. Bij de aanvraag moeten opvoeders inzicht geven in hun inkomen, bij noodzaak wordt een pgb verstrekt.

Meer duidelijkheid

Er is volgens de wethouder nu meer duidelijkheid over de bevoegdheid van het college en de gemeenteraad: de raad gaat bijvoorbeeld over de hoogte van de pgb-tarieven en over specialistische hulp. De beoordeling van het sociale netwerk is aan het college.

Marike de Nobel (GroenLinks) vroeg de wethouder of ze kan garanderen dat de wijzigingen de juridische toetsing kunnen doorstaan. Volgens De Bie is het stuk door ‘eigen’ en externe juristen getoetst en goed bevonden.

Omgekeerde bewijslast

De Nobel blijft er moeite mee houden dat de bal bij een gezin ligt als er iets niet klopt: ,,Dat geeft een gevoel van omgekeerde bewijslast.” Christine de Moor (CDA) vroeg de wethouder of het stuk transparant genoeg is. De Bie: ,,Het beleid is helder, aanvragers krijgen een stappenplan.”

Inge Verdaasdonk (SP): ,,Drie keer is scheepsrecht, ik hoop dat dat echt zo is. Gaat deze verordening er voor zorgen dat er geen kinderen tussen wal en schip vallen?” De Bie wordt spreekt van maatwerk: ,,Er is een goede stap voorwaarts gezet.” Volgende week gaat het debat door.