Veroorzaker van ongeluk op A58 was onder invloed van drugs

Boompjes erin, Baroniel­aan bijna klaar

13:52 BREDA - Met het planten van 89 lindebomen komt langzaam maar zeker de finale in zicht van de ingrijpende herinrichting van de Baronielaan in Breda. Bijna is het zover, dan is de statige laan (1905) met herenpanden in oude glorie hersteld. Klinkers voor asfalt, een smaller wegprofiel, authentieke straatverlichting, ruimere trottoirs en nieuwe parkeervakken voor 300 auto’s.