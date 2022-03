Veroordeelde van moord op Natalia in Breda gaat in hoger beroep

De Dordtenaar die is veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op de 35-jarige Natalia Kempinska in Breda, heeft hoger beroep ingesteld. Zijn advocaat Frank Dronkers bevestigt dat.

Verdachte Jan Arie R. (39) vindt dat de rechtbank in Breda ten onrechte voorbijgegaan is gegaan aan zijn lezing over de toedracht: Het vuurwapen zou tijdens een handgemeen tweemaal zijn afgegaan. Zijn ex-vriendin overleed als gevolg van twee pistoolschoten in haar hoofd op 20 februari 2021.

‘Ongeval’

R. stelt dat er sprake was van een ,,noodlottig ongeval”. Naar zijn zeggen hield Kempinska het wapen op hem gericht. Hij duwde haar hand (met het wapen) van zich af, waarbij het pistool voor de eerste keer afging. Zij ging naar de grond. Als gevolg van die val ging het wapen in haar hand nog een keer af, stelt hij. Het pistool lag in de slaapkamer van Natalia’s flat aan de Cornelis Outshoornstraat in Breda. Daar verbleef R. regelmatig.

Het forensisch onderzoek wees uit dat deze toedracht even waarschijnlijk is als het scenario waarbij R. als dader werd aangewezen, aldus advocaat Dronkers. ,,De rechtbank heeft andere factoren zwaarder laten wegen om tot een bewezenverklaring te komen. Mijn cliënt wil dat laten toetsen door de hogere rechter.”

De rechtbank voert in het vonnis aan dat alleen de vingerafdrukken van R. op het wapen zaten. Dat hij haar veelvuldig met de dood had bedreigd en dat hij een motief had; het slachtoffer had hun heftige relatie beëindigd. Toen R. de flat verliet, nam hij Natalia’s kinderen mee, een zoontje van nu 2,5 jaar en een dochtertje van 4. Pas een uur na de fatale schoten belde hij 112. Zijn raadsman voert aan dat alles plaatshad onder uiterst stressvolle omstandigheden.