Veroordeelde moordenaar Azzeddine A. meldt zich bij politie in Breda: ‘Jacht op Anel B. gaat door’

Viertal aangehou­den in Breda, 60.000 euro cash, dure horloges en vijf kilo hennep in beslag genomen

15:23 BREDA/EINDHOVEN/PRINSENBEEK - In Breda zijn dinsdag vier mannen aangehouden voor betrokkenheid bij handel in verdovende middelen en witwassen. De politie nam 60.000 euro contant geld, vijf kilo hennep en twee Rolex-horloges in beslag.