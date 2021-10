Vernuftige paaltjes moeten Bredanaars stimuleren om meer te gaan bewegen

Wethouder Daan Quaars is er blij mee. Handenwrijvend kijkt hij naar de zeven palen die, elk op honderd meter van elkaar, langs het water bij de Wilhelminasingel in een rij tot de Vierwindenstraat staan. Nog eens drie zijn op het Nonnenveld geplaatst.

Pokémon Go

Idee werd een tijdje geleden geboren. Toen hordes mensen, een telefoon in de hand, met een game aan de wandel gingen om Pokémons te vangen. Quaars: ,,Technologie bleek mensen dus te kunnen verleiden om in beweging te komen.”

Sport en spelletjes

Dat moeten de SmartStones ook gaan doen. Hoe? Giovanni Koolhoven van Embedded Fitness uit Helmond (die de ‘SmartMove’ samen ontwikkelde met Breda), legt uit hoe met een nieuwe app op de telefoon contact is te maken met de paaltjes. In die app kan van alles worden ingevoerd. Hoe hard iemand wil lopen, welke afstand, enzovoort. Wie een paaltje passeert krijgt via licht- en geluidsignalen feedback.

Maar er kan meer. Via de app kunnen met de SmartStones spelletjes worden gedaan, quizjes. En, door bij elk paaltje een stukje van een foto op te halen, is er zelfs mee te puzzelen.

Test

Alles is nieuw ontwikkeld, wordt als eerste in Breda gelanceerd, later in Helmond en Venray. In Breda startte maandag een test waaraan teams van de gemeente, Sprint en Fontys de komende drie maanden meedoen. Als die goed uitpakt, worden de paaltjes uitgebreid langs de singels en in de parken. Na januari kan iedereen de app downloaden en gebruiken.