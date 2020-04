Vernieuwde zwembaden Terheijden en Made later open dan gepland

TERHEIJDEN/MADE – De renovatie van de zwembaden in de gemeente Drimmelen: De Randoet in Made en Het Puzzelbad in Terheijden is vertraagd waardoor de geplande datum van eind april niet wordt gehaald. Naar verwachting worden de baden eind mei opgeleverd.

Veel regen, oponthoud bij levering van tegels uit Duitsland, coronamaatregelen en een opdrachtnemer die de coördinatie niet op orde heeft. Deze vier problemen staan in een brief gericht aan de gemeenteraad omschreven als reden voor de vertraagde oplevering van de gerenoveerde zwembaden in Terheijden en Made.

Het nieuw gestelde doel is eind mei. ,,De zwemkrant was afgelopen maart al naar de drukker, dus de openingsdata die daarin staan kloppen niet. We verwachten dat de zwembaden vanaf 31 mei open kunnen”, aldus een woordvoerster van de gemeente Drimmelen.

Ontwikkelingen coronavirus

,,Maar”, vervolgt ze. ,,In verband met de onzekerheid die de ontwikkelingen van het coronavirus met zich meebrengt, is de opleveringsdatum niet in beton gegoten”

De twee zwembaden worden momenteel grondig gerenoveerd met als doel om na de werkzaamheden duurzamer en toekomstbestendig te zijn. Beide baden zijn dan van het gas af. De Randoet heeft twee warmtepompen gekregen en Het Puzzelbad wordt door het Traais Energie Collectief (TEC) aangesloten op het Traais warmtenet. De aansluiting van het zwembad op dat warmtenet wordt op dit moment aangelegd, maar de levering van warmte zal pas later plaats kunnen vinden.

Warmtenet

Dat betekent dat voor het nieuwe zwemseizoen een alternatief is bedacht. TEC levert een tijdelijke voorziening die deze zomer het zwembad in Terheijden van warmte zal voorzien. Na de sluiting van het zwemseizoen (september 2020) zal de definitieve aansluiting op het warmtenet van TEC worden gerealiseerd en worden de installaties opnieuw ingeregeld.

Splashpark

Daarnaast krijgen alle baden een grondige renovatie inclusief nieuw tegelwerk en beide locaties hebben met de heropening een nieuw splashpark speciaal voor kinderen. Het kleedgebouw bij De Randoet wordt gerenoveerd en Het Puzzelbad krijgt een nieuw kassagebouw met horecagedeelte.

‘Taai proces’

Wethouder Jan-Willem Stoop: ,,Het is een taai proces, maar we werken naar een mooi eindresultaat toe. Het grootste gedeelte van de investering zit in het leiding- tegel- en installatiewerk van de splashparken en het nieuwe gebouw op Het Puzzelbad. Hiermee voorzien we in een grote behoefte. Een andere doelstelling was meer reuring te creëren op de zwembadterreinen. Met sportaanbieders op het terrein, Pact bij Prinse in Made en To The Max in Terheijden, zijn we hierin geslaagd.”

Abonnementen