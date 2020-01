Vernieuwde Veste brengt alles samen op het podium in Breda

In oude Bredase postkan­toor komen 110 tot 120 appartemen­ten

8:00 BREDA - In het oude postkantoor aan de Oude Vest in Breda komen 110 tot 120 appartementen. Het wordt een mix van huur- en koopwoningen. Twee zijden van het complex worden gesloopt en opnieuw opgebouwd. Over de hele begane grond komt een grote ruimte voor winkels, horeca en kantoren.