Vernieuwde T-Huis wil ‘opgaan in de omgeving van het Valkenbergpark’

Ze vieren dit weekend hun housewarming. Want ja, kláár is het nog niet. Erg veel veranderd is er ook niet, maar dat er een nieuwe, verfrissende vibe is, is onomstotelijk. Heeft ook te maken met de buitenbar, die direct in het oog springt. ,,Zo één wilden we persé. Hij moest ook echt goed te zien zijn. Het is massief eiken en eronder zit douglas hout”, legt Zomerdijk uit.

Biertje en wijntje

De housewarming slaat aan. Het is druk, het weer zit ook zeker niet tegen. Op het terras en in het gras liggen plukjes mensen. Sommigen op hun eigen kleedje, anderen in een klapstoeltje of zitzak van het T-Huis zelf. Zomerdijk grijnst. ,,Leuk hè. Iedereen mag onze spullen gebruiken. Nee, daar is geen consumptie bij verplicht joh. Geldt ook voor het toilet, we willen zo open mogelijk zijn.” Hij wijst op wat speelgoed. ,,Is ook van ons. Kinderen kunnen hier ook lekker spelen.”

Waar het terras zich voorheen beperkte tot het gebouwtje zelf, staan er nu ook tafeltjes op het gras. ,,In principe mag je geen alcohol drinken in het park. We hebben hier met de gemeente goede afspraken over gemaakt, waarop we dat terras zo mochten uitbreiden. Deze hele groene strook, tot aan het asfalt”, wijst Zomerdijk. Want ja. Bij een stadspark hoort toch dat biertje of wijntje. ,,Hier een biertje drinken is uiteindelijk ook leuker dan eerst wat halen in een supermarkt, toch?”

Vrijmibomuziek

Een dj draait relaxte vrijmibomuziek. Die buitenbar draait op haast volle toeren. Kleurrijke bloemen zorgen voor een kleurexplosie tussen al het groen, zoals Zomerdijk dat fraai en poëtisch verwoordt. ,,We zagen dat hier zoveel meer uit te halen viel. Dit is een van de mooiste parken van Nederland met misschien wel de mooiste toko denkbaar.”

Ze willen er wat van maken. Voor jong en oud. Voor iedere doelgroep. Op dinsdagavond akoestische sessies. ,,Omdat dat nu eenmaal hoort op dinsdag”, verwijst Zomerdijk op Palm Parkies. Met de grote evenementen, zoals ook Breda Barst, hebben ze al gesproken. Het T-Huis verwacht daarin een versterkende functie te kunnen hebben. Maar ook yoga. Sport. ,,Alles wat nu al volop in het park gebeurt. We denken dat we daar in bij kunnen dragen.”

Zomerdijk glundert van oor tot oor. ,,Weet je. Dit park ligt altijd vol met mensen. We willen hier onderdeel van worden. Meedeinen. En er hopelijk iets aan toevoegen.”