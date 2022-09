Vernieuwd Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen wekt kijklust en nieuwsgierigheid op

Hoogspan­nings­ka­bels Haagse Beemden en Wisselaar gaan volgend jaar de grond in

BREDA - Bewoners van Haagse Beemden en Wisselaar vrezen dat het verwijderen van hoogspanningsmasten in Breda vertraging oploopt nu een soortgelijk project in Raamsdonksveer met vier jaar is uitgesteld. Volgens Tennet is dat in Breda niet aan de orde, het werk begint in 2023.

10:01