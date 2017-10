Vernieuwbouw voor basisschool De Tweesprong in Breda

Na de herfstvakantie is de school tijdelijk ingetrokken in het pand van De Fontein aan de Kameelstraat. Daar blijven de scholieren tot aan de zomer. In het nieuwe schooljaar wil De Tweesprong het vernieuwde pand bestieren.

Van Pelt: ,,Dan willen we ook kijken hoe we nog beter kunnen samenwerken met de andere twee basisscholen in de wijk, De Fontein en Weilust. Als er naschoolse activiteiten zijn, zoals Breda Actief of informatieavonden over opvoeding, dan willen we die aan alle ouders en leerlingen uit de wijk kunnen aanbieden, ongeacht op welke school ze zitten. Ook zoeken we de samenwerking met andere partijen in de wijk.''