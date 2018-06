Vernielingen aangebracht in parkeergarage van gloednieuw gerechtsgebouw Breda

Advocaat: meer afval van drugslabs gedumpt bij boer in Baar­le-Nas­sau

14:19 BREDA - Het afval van verschillende drugslabs moet zijn gedumpt bij kalverboer Wilco de F. in Baarle-Nassau. Dat stelde advocaat Mark Broere van de boer vrijdag bij de rechtbank in Breda, waar een tussentijdse zitting was in de strafzaak.