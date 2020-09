Vernatting van Ulvenhoutse Bos gaat verder in omgeving van de Broekloop

Havenkwar­tier Breda wordt een steeds groter succes: ‘Laten we maar genieten zo lang het kan’

6 september BREDA - Zelfs wanneer het regent, branden er lampjes bij Pier 15 aan de Veilingkade. Bij het Bredase skate- en cultuurpark is altijd wel iets te doen. Zelfs in coronatijd. Voor de deur ligt sinds begin september een brug over de Belcrumhaven die de skaters een directe verbinding biedt met Brack, de oude fabriekshal van Backer&Rueb die is omgebouwd tot bierparadijs.