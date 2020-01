Vermue prijst in nieuwjaarsrede eigenzinnig Zundert, maar laakt het alcoholgebruik

Dat zei burgemeester Joyce Vermue gisteren tijdens haar nieuwjaarstoespraak. Vermue is nu een half jaar burgemeester van Zundert. In haar eerste rede tijdens een gemeentelijke nieuwjaarsreceptie, waarbij iedereen een alcoholvrij aperitief kreeg, kwam ze terug op het nieuws dat de Zundertse jeugd meer drinkt dan leeftijdgenoten in andere gemeenten. ,,Maar dat was niet nieuw voor u”, aldus Vermue. Sterker: Vermue hoorde tijdens haar kennismakingsrondje deze zomer hoe: ,,Zowel jong als oud het soms ‘trots’ ter sprake bracht.”Die trots verbaasde haar.

Alcohol schenken aan jongeren onder de 18 jaar is niet alleen strafbaar, maar ook schadelijk voor de ontwikkeling, benadrukte de burgemeester. ,,Dit vraagt om bewustwording en gedragsverandering van alle partijen.” Daarin is een taak weggelegd voor de gemeente. ,,Maar we hebben vooral ook ouders, het verenigingsleven, onderwijs en ondernemers nodig om hierin samen met ons op te trekken.”

Eigenzinnig

Aan het begin van haar burgemeestersperiode hoorde Vermue dat: ,,Zundert een gemeente is waar iedereen overal specialist in is en ook overal verstand van heeft.” Inmiddels kan ze dat beamen. ,,Eigenzinnig?”Het is ook een kracht die de gemeente kan benutten. ,Als gemeente willen we op een coöperatieve manier samen werken aan verbeteringen.Inwoners die ervan overtuigd zijn het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen dan de gemeente geven we daarom vanaf dit jaar de kans ons ‘uit te dagen’. Dit vanuit de overtuiging dat we samen verder komen.”

Het is een voornemen dat past bij Zundert, een gemeente die: ,,Lef en koers toont.” Die voortvarend stappen zet op bijvoorbeeld het gebied van onderwijshuisvesting en een vitaal buitengebied. Daarbij is een goede dialoog met betrokkenen cruciaal, zei Vermue. Dat is niet altijd makkelijk. Maar: ,,Het maakt het pas dat wordt gekozen ‘waardevoller en breder gedragen’.”