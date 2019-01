Vermoedelijk handgranaat gevonden in Tuinzigt in Breda, straat afgezet, EOD doet onderzoek

BREDA - Aan de Dijklaan in Breda, in de wijk Tuinzigt, is in de nacht van vrijdag op zaterdag omstreeks 00.30 uur vermoedelijk een handgranaat aangetroffen. Een groot deel van de straat is uit veiligheidsoverwegingen afgezet. Dat meldt de politie.