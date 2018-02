Vermiste vrouw (93) uit Breda terecht

Fors lagere straffen voor overvallers juwelier Haagdijk

19 februari BREDA - Of er nou geschoten werd of niet, het Hof in Den Bosch acht niet bewezen dat er echt kogels werden afgevuurd. Daarom krijgen de overvallers van de juwelier aan de Haagdijk in hoger beroep 7, 5 (tweemaal) en drie jaar cel.