Vermiste man bij Galderse Meren in Breda levend in de omgeving aangetroffen

BEKEN IN DE BARONIE Parelmoer­vlin­der in het Merkske: ‘Een schoonheid, puntgaaf, waarschijn­lijk net uitgevlo­gen!’

12 augustus BAARLE-NASSAU - Vooral op mooie dagen trekt het water ons als een magneet. Met bosjes zijn we er te vinden. Voor verkoeling en verpozing. Maar wat weten we eigenlijk over de beken die door ons landschap stromen? Over de oorsprong, de gesteldheid van dieren en planten, de dynamiek van het water. In de zomerserie ‘Beken in de Baronie’ vandaag het laatste deel: het Merkske.