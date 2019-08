Vermist Kind Alert voor Meheret (12), voor het laatst gezien op station Breda

Dahlia's voor Zunderts corso? Die zijn er in overvloed!

15:15 ZUNDERT - Te weinig dahlia’s? ,,Nee hoor”, zegt Ludo Gommers van de Stichting Bloemencommissie Zundert. ,,Ik sta op dit moment midden in een veld. En als ik om heen kijk verwacht ik dat we dik in de plus zitten. Ik voorzie geen problemen.”