Vermeende kinderlokker in blauw busje Breda niet gevonden: 'Alles gedaan wat we konden’

BREDA - De vermeende kinderlokker die enige tijd voor onrust had gezorgd onder ouders en kinderen in Breda, is door de politie niet meer teruggevonden. Het onderzoek wordt daarom afgesloten. ,,We hebben alles gedaan wat binnen onze wettelijke bevoegdheden mogelijk was”, laat politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk aan BN DeStem weten.

Er gingen in februari veel alarmerende berichten op sociale media en in WhatsApp-groepen rond over een mogelijke kinderlokker in de Bredase wijk Ginneken. Een elf-jarig meisje zou op de Ginnekenweg zijn aangesproken door een onbekende man in een blauw busje. Hij vroeg haar om mee naar een hondje te gaan kijken.

Na signalen van meerdere ouders begon de politie een onderzoek. ,,Er is veel tijd gestoken in het opvragen en uitkijken van camerabeelden”, vertelt woordvoerder Van Hooijdonk. Het lastige was dat de verklaringen van de kinderen niet overeenkwamen. ,,Ook is er met bestuurders van motorvoertuigen gesproken, maar daar is niets uitgekomen.”

Goed contact

De politie benadrukt dat er vooralsnog geen strafbare feiten zijn gepleegd. Er is dan ook door niemand aangifte gedaan. ,,Uiteraard is er een onderbuikgevoel bij het verhaal dat een volwassene aan kinderen vraagt om mee te gaan, maar tot dat moment is er nog geen strafbaar feit gepleegd”, legt de woordvoerder uit.

Volgens de politie zijn de ouders tevreden over het contact dat ze met de politie hebben gehad. ,,Er is daarnaast professionele hulp aangeboden mocht blijken dat de kinderen daar behoefte aan hebben”, aldus Van Hooijdonk. Volgens de woordvoerder is daar voor zover bekend geen gebruik van gemaakt.

Het onderzoek naar de mogelijke kinderlokker is voor nu afgesloten. De politie benadrukt dat tips en meldingen welkom blijven.

