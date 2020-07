Verloederd schoolgebouw Keermanslaan wordt aangepakt. Nieuwbouw in 2021

De ramen zijn kapot, de sponningen zijn verwrongen en hangen half naar buiten. Het vroegere schoolgebouw ziet eruit alsof er een bom is ontploft. Projectontwikkelaar Paul van Heteren: ,,We laten er enorm veel rotzooi uithalen. Dat is achtergelaten door de groep krakers. Daarnaast worden de kozijnen verwijderd. Er zat ook nog een beetje asbest in het gebouw. Dat is al weggehaald. Als het pand leeg is, blijft het nog even casco staan.”

Quote De bouw kan in het eerste kwartaal van 2021 beginnen Paul van Heteren, PvH Vastgoed uit Ulvenhout

Verhaal gaat verder onder de foto:

Volledig scherm Impressie van de nieuwbouw die moet verrijzen op de hoek Keermanslaan en de Allerheiligenweg in het Ginneken in Breda. © BB architecten

Als alles goed gaat, gaan de woningen van het nieuwbouwproject Ensemble in september in de verkoop. ,,Dat hangt van de duur van de procedure af. We verwachten dat het soepel gaat verlopen. De bouw kan dan in het eerste kwartaal van 2021 beginnen.”

Verhaal gaat verder onder de video:

Overlast van krakers

Het gebouw is een jaar of tien door basisschool KBS Laurentius uit het Ginneken gebruikt als dependance. Vroeger was de Mariaveld Mavo er gevestigd. De afgelopen jaren zijn er vernielingen aangericht en hebben er een jaar lang, tot in maart dit jaar, krakers in gezeten. Buurtbewoners zijn opgelucht dat de krakers zijn vertrokken, omdat er ‘s nachts vaak overlast was.

Entree van het Ginneken

Ensemble oftewel De Entree van het Ginneken is een gezamenlijk project van Paul van Heteren Vastgoed uit Ulvenhout en van Hendriks Vastgoed Ede BV. De laatste maakt deel uit van de Van Deursen Groep uit Rosmalen. De Van Deursen Groep is gespecialiseerd in herontwikkelen van gebouwen. Op ensemblebreda.nl is het hele project te zien.

Volledig scherm Het plan voor woningen op de hoek van de Keermanslaan en de Allerheiligenweg in Breda. © Gemeente Breda/BN DeStem