Verliefd? Laat hier een boodschap achter voor jouw Valentijn

VIDEO Anouar Kali: ‘Blijven hopen, je weet maar nooit’

23:06 NAC-middenvelder Anouar Kali hoefde niet lang na te denken over de vraag of hij in de met 3-0 verloren wedstrijd bij De Graafschap nog wat lichtpuntjes had gezien. ,,Misschien eentje. We gingen de strijd aan, maar die verloren we ook.”