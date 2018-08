Verlichting Princenhage: 'Als alles goed is gaan lampen vanavond weer branden'

BREDA - 29 dagen. Dat is het aantal dagen dat Peter Sebregts al in het donker zit. In zijn wijk Princenhage is de straatverlichting uitgevallen. Netbeheerder Enexis komt met een tussenoplossing.

,,In heel Oud-Princenhage is het licht uit”, vertelt Sebregts op vrijdagmorgen. ,,De Heilaarstraat, de Ettensebaan, de Zuylenstraat”, noemt hij op. ,,Kijk, je verwacht dat als de verlichting stuk gaat, dat het best eens twee dagen kan gaan duren voordat het gemaakt wordt. Maar 29 dagen?”, vraagt hij zich hardop af.

Meermaals meldde hij dat de lampen kapot waren, evenals zijn buurtgenoten. ,,Je wordt te woord gestaan door vriendelijke mensen hoor, maar het probleem is nog niet opgelost. En wat er nou precies loos is, dat vertellen ze niet.”

Uit protest heeft de buurt de straat nog een beetje donkerder gemaakt: ,,Tuinverlichting, lampen, iedereen heeft ze uit gedaan.”

Storing

Netbeheerder Enexis heeft nog geen meldingen binnengekregen over het verlichtingsprobleem in Princenhage. ,,Maar dat kan verschillende oorzaken hebben”, zegt Bob Winckels, woordvoerder van Enexis. ,,We zijn vandaag gelijk gaan kijken en hebben alle verlichting aangezet. Op een aantal plaatsen gingen de lampen in de lantaarnpalen inderdaad niet branden.”

De monteur van de netbeheerder heeft de bekabeling bekeken en een aantal zekeringen vervangen. ,,Als alles goed is gaan alle lampen vanavond weer branden. Het gaat wel om een tussenoplossing. We merken dat sommige zekeringen die vernieuwd waren alsnog kapot gingen. Er is dus sprake van een storing: we zoeken uit waar het zit.”